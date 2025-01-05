أحوال الطقس.. توقعات بهطول أمطار متفرقة على مناطق مختلفة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق الشمال خاصة على طبرق وأقصى الساحل الشرقى تتخللها سحب رعدية أحياناً”.

وبحسب الأرصاد، ففي مناطق “راس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، تكون السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على المنطقة الممتدة من الخمس حتى سرت مع فرصة سقوط أمطار متفرقة صباح اليوم”.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، يتوقع سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم خفيفة إلى متوسطة وتكون غزيرة على طبرق وأقصى الساحل الشرقى تصحبها خلايا رعدية احيانا وتنقشع السحب الممطرة تدريجياً من يوم الغد”.

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة، تكون السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا اليوم على الجفرة”.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة، السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا”.