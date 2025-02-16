أحوال الطقس خلال أسبوع.. انخفاض «الحرارة» وأمطار بمناطق مختلفة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “تتكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي ومساء يوم الغد على مناطق الجنوب الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية”.

وبحسب نشرة الأرصاد اليومية، ففي مناطق “راس جدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، السماء: صافية إلى قليلة السحب، والرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فشمالية شرقية، ودرجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق ما بين (17- 22)مْ، وتسجل زيادة يوم الغد”.

وفي مناطق “الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، تتكاثر السحب هذا اليوم يتخللها سقوط أمطار متفرقة يصحبها أحياناً خلايا رعدية، قد تكون جيدة على الجبل الأخضر، والرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة تتراوح مابين(17- 22)مْ، وتسجل تراجع يوم الغد على أغلب المناطق”.

وفي مناطق “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة، السماء: صافية هذا اليوم بينما تتكاثر السحب مساء يوم الغد على غدامس والحمادة وغات، المناطق الحدودية مع الجزائر يتخللها سقوط أمطار متفرقة يصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية، والرياح متغيرة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (22– 27)مْ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد ثم تتراجع مساء يوم الثلاثاء”.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة، السماء: صافية إلى قليلة السحب، والرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (22– 25)مْ”.

وتوقعت الأرصاد أن يكون هناك “إعتدال نسبي في حالة الطقس من منتصف الأسبوع على أغلب مناطق البلاد”.