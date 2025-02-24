أحوال الطقس.. «خلايا رعدية» مع سقوط أمطار متفرقة والرياح نشطة السرعة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “تتكاثر السحب يوم الغد على مناطق الجنوب الشرقي وبعض مناطق الجبل الأخضر يتخللها سقوط أمطار متفرقة”.

ففي مناطق “راس جدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة”، تتكاثر للسحب هذا اليوم على المنطقة الممتدة من الخمس حتى مصراتة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14- 20)مْ, تشهد زيادة طفيفة يوم الأربعاء”.

وفي “الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد”، السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(14- 19)مْ”.

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة”، السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجفرة والقطرون، والرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17– 22)مْ”.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق تازربو وماجاورها والكفرة يتخللها خلايا رعدية مع سقوط أمطار متفرقة، والرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على السرير- تازربو والكفرة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17– 20)مْ”.