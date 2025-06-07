أحوال الطقس.. سحب رعدية وأمطار متفرقة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تستمر درجات الحرارة القصوى بمستويات معتدلة نسبياً على المناطق الساحلية ومناطق جنوب شرق البلاد، في حين تسجل ارتفاعاً نسبياً خلال ساعات النهار على مناطق الدواخل والجنوب الغربي.

وبحسب نشرة المركز اليومية، تتكاثر السحب الرعدية بشكل متقطع خلال فترات المساء على عدد من المناطق الغربية، منها غات وماجاورها، غدامس والحمادة، المناطق الحدودية مع الجزائر، درج وسيناون، بالإضافة إلى بعض مناطق الجبل الغربي ونالوت وما جاورها. هذه السحب مصحوبة بخلايا رعدية وسقوط أمطار متفرقة، مع احتمالية امتداد الأمطار في الغد لتشمل بعض مناطق الساحل الغربي.

ففي مناطق راس جدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة: السماء صافية إلى قليلة السحب، تزداد السحب مساء اليوم وغداً على بعض مناطق الجبل الغربي وخاصة نالوت وما جاورها، مع خلايا رعدية واحتمال سقوط أمطار متفرقة قد تمتد يوم الغد إلى بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على الساحل، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 درجة مئوية على الساحل، وبين 35 و41 درجة مئوية على الدواخل.

وفي الخليج، سهل بنغازي حتى امساعد: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية.

وفي الجفرة، سبها، غات، غدامس، الحمادة: السماء تتكاثر فيها السحب بشكل متقطع على غدامس والحمادة، غات وما جاورها، والمناطق الحدودية مع الجزائر، مع خلايا رعدية وأمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية أو متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

وفي الواحات، السرير، تازربو، الكفرة: السماء صافية غالباً. الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، درجات الحرارة بين 36 و39 درجة مئوية.

ويتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى مستويات معتدلة مع منتصف الأسبوع على أغلب مناطق البلاد، لا سيما في مناطق الشمال.

يُذكَر أن المركز الوطني للأرصاد الجوية يقوم بتحديث هذه التوقعات بشكل يومي كل 24 ساعة، أو فور حدوث أي تغيرات جوهرية في الحالة الجوية، وينبغي الاعتماد على آخر تحديث رسمي فقط.