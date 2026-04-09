أحوال الطقس.. سحب ورياح متغيرة على المناطق الشرقية والجنوبية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس 9 ابريل 2026، أن ليبيا تشهد طقسًا ربيعيًا معتدلًا على أغلب مناطقها، مع درجات حرارة نهارية تتراوح بين 22 و30 مْ في الشمال، وبين 26 و31 مْ في الجنوب.

وأوضح المركز أن المناطق الغربية ستتأثر يوم الأحد القادم بامتداد منخفض جوي صحراوي مصحوب برياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة، ما سيرفع درجات الحرارة مؤقتًا إلى نطاق 30-37 مْ، قبل أن تنخفض بشكل كبير يوم الثلاثاء المقبل لتتراوح بين 17 و22 مْ، مع رياح شمالية وتكاثر للسحب.

وأشار التقرير إلى أن المناطق الشرقية ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء.

التفاصيل الإقليمية لحالة الطقس

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة، تتحول يوم السبت إلى جنوبية شرقية معتدلة

درجات الحرارة القصوى: 23-30 مْ، مع ارتفاع متوقع من يوم السبت

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: صافية مع ظهور بعض السحب

الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط نسبيًا على درنة

درجات الحرارة القصوى: 20-26 مْ

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: صافية مع ظهور بعض السحب العالية على غات

الرياح: متغيرة إلى شمالية شرقية خفيفة، تتحول يوم السبت إلى جنوبية شرقية معتدلة

درجات الحرارة القصوى: 27-31 مْ، مع ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

حالة السماء: صافية مع ظهور بعض السحب العالية على الواحات

الرياح: متغيرة وخفيفة، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية على الواحات

درجات الحرارة القصوى: 26-29 مْ، مع ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين

وحذر المركز من أن معظم المناطق الغربية ستشهد يوم الأحد القادم رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع انخفاض حاد في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن النشرة الجوية يتم تحديثها كل 24 ساعة، أو عند حدوث أي تغيرات في حالة الطقس، ولا يُعتد إلا بآخر تحديث.