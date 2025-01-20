أحوال الطقس.. فرصة هطول أمطار مصحوبة بخلايا رعدية بمناطق الشمال

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية وجود “فرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي والوسط والواحات خصوصا في مناطق “الجفرة وما جاورها- زلة – الخليج – الجبل الأخضر – سهل بنغازي – طبرق وجنوبها – جالو والجغبوب”، حيث تصحبها خلايا رعدية، وتكون الفرصة أفضل يوم الغد على مناطق “طبرق وأقصى الساحل الشرقي”.

وأضاف المركز،” يبقى الطقس دون تغير على معظم مناطق البلاد حيث درجات الحرارة القصوى باردة نسبياً على مناطق الغرب و تتراوح مابين(14- 18)مْ، بينما تكون أكثر ارتفاع على باقي المناطق خاصة مناطق الجنوب الشرقي حيث تصل إلى (27)مْ”.

وتوقع أن يميل الطقس للاستقرار بداية من يوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع على معظم مناطق البلاد .

