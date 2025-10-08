طقس الأيام الثلاثة المقبلة.. أمطار متفرقة ورياح نشطة على الساحل الشرقي

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تقريره الخاص بحالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أيام قادمة، حيث أشار إلى أن الفرصة ما زالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي من البلاد، خاصة على المنطقة الممتدة من شرق بنغازي حتى أمساعد، مع أفضلية في فرص الأمطار على منطقة الجبل الأخضر.

ويتوقع أن تسيطر رياح شمالية غربية نشطة وباردة نسبياً، خصوصًا على أقصى الساحل الشرقي ومرتفعات الجبل الأخضر، قد تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة في بعض المناطق مثل الجبل الأخضر ودرنة، على أن تقل سرعتها ابتداءً من يوم غد الخميس.

أما باقي مناطق ليبيا فسيشهد الطقس فيها استقرارًا نسبيًا مع أجواء صافية إلى قليلة السحب، وتفصيلًا، تكون حالة السماء في مناطق رأس جدير، سهل الجفارة، وجبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع رياح شمالية غربية معتدلة تتحول إلى متغيرة الاتجاه يوم الغد، مع درجات حرارة تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية.

وفي منطقة الخليج، وسهل بنغازي حتى أمساعد، تستمر فرصة سقوط الأمطار المتفرقة من حين لآخر، مع رياح شمالية غربية نشطة، أما في مناطق الجفرة، سبها، غات، غدامس، والحمادة فستكون السماء صافية إلى قليلة السحب مع رياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة، ودرجات حرارة بين 26 و31 درجة مئوية.

وبالنسبة للواحات، السرير، تازربو، والكفرة، يتوقع أن تظل السماء صافية إلى قليلة السحب مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية على استقرار الأوضاع الجوية وعدم حدوث تغيرات كبيرة خلال الأسبوع القادم على معظم مناطق البلاد.

ودعا المركز الجميع إلى متابعة النشرات الجوية بانتظام، مشيرًا إلى أن النشرة يتم تحديثها كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغييرات جوهرية في حالة الطقس.