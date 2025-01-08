أحوال الطقس في مختلف المناطق.. الأرصاد تتوقع هطول أمطار غزيرة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “تتكاثر السحب من حين إلى أخر على بعض مناطق (الشمال الغربي- مناطق الوسط- الخليج والشمال الشرقي) مع فرصة سقوط أمطار متفرقة”.

وبحسب نشرة الأرصاد، “ففي مناطق “راس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، يتوقع هطول أمطار متفرقة هذا اليوم خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت، وتكون الفرصة أفضل على سرت وماجاورها والمناطق الواقعة جنوبها يصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية”.

وفي مناطق “الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد، تتكاثر السحب هذا اليوم مع سقوط أمطار متفرقة على مناطق الخليج والشمال الشرقي يصحبها أحياناً خلايا رعدية وقد تكون غزيرة هذا اليوم على بعض مناطق الخليج (بن جواد- راس لانوف- البريقة- اجدابيا) ويوم الغد على طبرق وأقصى الساحل الشرقي”.

وفي مناطق “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة، تتكاثر السحب هذا اليوم على منطقة الجفرة وزلة وما جاورها مع فرصة سقوط أمطار قد تكون غزيرة أحياناً”.

وفي مناطق “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة، تكون السماء، قليلة السحب تتكاثر اليوم على بعض مناطق الواحات ومرادة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة”.