أحوال الطقس مستقرة.. ضباب بمناطق الشمال وتحذيرات للسائقين

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد استقرارًا تدريجيًا على مناطق الشمال نتيجة تأثير المرتفع الجوي على البلاد، مع رياح غالبًا ساكنة وأجواء غائمة جزئيًا هذا اليوم وغدًا، قد تتخللها زخات خفيفة من المطر في بعض الأحيان.

وأشار المركز إلى أن السحب تتكاثر من حين إلى آخر على مناطق الجنوب الغربي، متخللة أحيانًا بزخات خفيفة من المطر، خاصة يوم الأربعاء، فيما تتراوح درجات الحرارة خلال النهار ضمن معدلاتها المعتادة لشهر ديسمبر على كافة مناطق البلاد بين 15 و20 مْ.

وأكد المركز على احتمال ظهور ضباب خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر ليوم الأربعاء على معظم مناطق الشمال، داعيًا سائقي المركبات إلى توخي الحذر.

راس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: غائمة جزئيًا وتتخللها سحب متفرقة قد تهطل منها أمطار خفيفة على بعض مناطق الجبل، ويظهر الضباب خلال الليل والصباح الباكر.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: بين 15 و20 مْ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: تتكاثر السحب أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، ويظهر الضباب ليلاً وصباحًا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على أقصى الساحل الشرقي.

درجات الحرارة القصوى: بين 15 و20 مْ.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

حالة السماء: غائمة جزئيًا مع تكاثر للسحب من حين إلى آخر، خاصة على منطقة غات والمناطق المجاورة، وقد تهطل أمطار خفيفة أحيانًا، ويشمل ذلك يوم الأربعاء مناطق الحمادة وسبها وأوباري والقطرون.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: بين 18 و20 مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

حالة السماء: قليلة السحب وتتزايد يوم الأربعاء.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: بين 20 و21 مْ.

وأوضح المركز أن الطقس سيستمر مستقراً دون تغير كبير على معظم مناطق البلاد حتى بداية الأسبوع القادم، مع استمرار درجات الحرارة ضمن معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من السنة، مشيرًا إلى ضرورة الانتباه لمناطق الضباب خلال الصباح الباكر، خصوصًا في الشمال والجبل الغربي.