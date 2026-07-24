أخبار العالم في دقائق.. ما أبرز المستجدات؟

في جولة إخبارية حافلة بالتطورات، نرصد أبرز الأحداث من مصر إلى كندا والولايات المتحدة وسوريا؛ تحقيقات في تسمم جماعي خلال حفل زفاف، وهجمات تثير شبهات جرائم كراهية، وفيضانات تعصف بفرجينيا الغربية، واعتذار الفنان السوري حسام جنيد عن مواقفه السابقة يثير تفاعلًا واسعًا.

مصر.. توقيف زوجين بعد تسمم نحو 80 شخصًا خلال حفل زفاف في بني سويف

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة بني سويف المصرية القبض على بائع وزوجته للاشتباه في تورطهما في واقعة تسمم جماعي خلال حفل زفاف ابنتهما، أسفرت عن إصابة نحو 80 شخصًا من المدعوين.

وبحسب التحريات الأولية، قامت الزوجة بإعداد وجبة “الترمس” التي قُدمت للضيوف خلال احتفالات الزفاف، حيث جرى تجهيزها قبل موعد الحفل بعدة أيام، ما دفع الجهات المختصة للتحقيق في طريقة التخزين والإعداد.

وبعد تناول الطعام، ظهرت على عدد من الحاضرين أعراض تسمم غذائي، شملت القيء والإعياء الشديد وآلام البطن، ما استدعى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة.

وتواصل النيابة العامة والجهات المعنية التحقيق، مع أخذ عينات من الوجبة لفحصها وتحديد السبب الدقيق وراء حالات التسمم.

كندا.. هجوم جماعي على امرأة مسلمة أمام طفلها يثير إدانات واسعة وفتح تحقيق رسمي

تعرضت امرأة مسلمة لهجوم في موقف سيارات بمدينة مونكتون في مقاطعة نيو برونزويك الكندية، أثناء توجهها مع عائلتها لحضور استعراض سيارات، حيث واجهتها مجموعة من الأشخاص بعبارات عنصرية قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي أمام طفلها البالغ من العمر 7 سنوات.

وقالت شرطة الخيالة الملكية الكندية إنها فتحت تحقيقًا في الحادثة التي وقعت مساء السبت الماضي، وتبحث ما إذا كان الدافع المرتبط بالكراهية أو العنصرية عاملًا في الاعتداء.

ونشر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين مقطع فيديو يوثق الحادثة، مؤكدًا أن المرأة أصيبت بجروح، بينها ارتجاج في الدماغ ونزيف في الأنف. كما أشار المجلس إلى أن الطفل تأثر نفسيًا بعد مشاهدته الاعتداء على والدته.

وأعربت جهات إسلامية في مونكتون عن صدمتها، معتبرة أن الحادث يأتي ضمن سلسلة من الوقائع المعادية للإسلام التي أثارت قلق أفراد المجتمع المسلم في المنطقة.

هجوم بالسكين قرب سنترال بارك.. توقيف مشتبه به والتحقيق في دوافع الطعن

أعلنت شرطة نيويورك توقيف رجل بعد تعرض شخصين للطعن في هجومين منفصلين بالقرب من سنترال بارك في مانهاتن، فيما تواصل السلطات التحقيق لتحديد دوافع الحادث، وسط بحث احتمال تصنيفه كجريمة كراهية.

وقالت مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش في منشور عبر منصة “إكس”، إن المصابين هما رجل من أصول آسيوية وآخر يهودي، مشيرة إلى أنهما نقلا إلى المستشفى وأن حالتهما مستقرة ولا تهدد حياتهما.

وأضافت تيش أن المشتبه به يدعى راوول موراليس، ويبلغ من العمر 51 عامًا، وقد تمكنت الشرطة من القبض عليه عقب تنفيذ الهجومين.

وأوضحت أن المحققين يواصلون جمع المعلومات حول ملابسات الواقعة وتحديد الدافع، مشيرة إلى أن إفادات الضحايا والشهود تضمنت أن المشتبه به كان يصرخ بعبارة “الله أكبر” أثناء الهجومين، وأن شرطة نيويورك تدرس ما إذا كان الحادث يندرج ضمن جرائم الكراهية.

وأكدت مفوضة الشرطة أن المشتبه به لا يملك سجلًا بمرض نفسي ضمن ملفات الشرطة، في وقت أشار فيه رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الصحة النفسية قد تكون عاملًا مرتبطًا بالحادث.

وقال ممداني في منشور عبر منصة “إكس” إن “لا مكان لهذه الهجمات البغيضة والمشينة في مدينتنا”، مؤكدًا أن حالة المصابين مستقرة.

وتواصل السلطات الأمنية التحقيق في تفاصيل الهجوم، بما في ذلك دوافع المشتبه به والظروف التي سبقت تنفيذ عمليتي الطعن.

فيضانات عارمة تضرب فرجينيا الغربية.. سيول تجتاح مدينة ويستون وتحاصر السكان

تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية في حدوث فيضانات مفاجئة وسيول قوية اجتاحت مدينة ويستون بولاية فرجينيا الغربية الأمريكية، ما أدى إلى أضرار مادية واسعة وغمر عدد من المنشآت والمركبات بالمياه.

وارتفعت المياه والوحل إلى الطوابق الأولى من بعض المباني، من بينها فندق “هامبتون إن”، حيث حاصرت السيول عددًا من النزلاء والموظفين قبل تدخل فرق الطوارئ لإجلائهم باستخدام القوارب المطاطية.

كما غمرت المياه مواقف السيارات التابعة للفنادق والمجمعات التجارية، ما تسبب في تضرر عشرات السيارات، بينما تحولت بعض الشوارع الرئيسية إلى مجارٍ مائية بسبب تدفق السيول.

وأعلنت فرق الإطفاء والدفاع المدني في مقاطعة لويس حالة استنفار، في حين أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرات للسكان من مخاطر القيادة في المناطق المغمورة، مع استمرار احتمالات هطول أمطار إضافية.

حسام جنيد يعتذر للسوريين عن مواقفه السابقة: “غلطت.. والاعتراف بالذنب فضيلة”

وجّه الفنان السوري حسام جنيد رسالة مصورة إلى الشعب السوري أعلن خلالها اعتذاره عن مواقفه وتصريحاته خلال فترة حكم النظام السابق، مؤكدًا تحمله مسؤولية أي موقف صدر عنه، ومطالبًا بالصفح والمسامحة.

وقال جنيد في رسالته إنه تابع خلال الفترة الماضية مطالبات من بعض السوريين بتقديم اعتذار، وفضّل أن يخاطب أبناء بلده بشكل مباشر، موضحًا أنه اختار الاعتراف بما وصفه بالأخطاء التي ارتكبها خلال المرحلة الماضية.

وأشار الفنان السوري إلى أنه كان من أوائل الفنانين الذين قدموا عملًا فنيًا عقب سقوط النظام السابق، مبينًا أن ذلك تسبب في تعرضه لانتقادات واسعة، ووصفه البعض حينها بأنه “ملك التكويع”.

وأكد جنيد أن الاعتذار لا يقلل من قيمة الإنسان، بل يعكس قدرته على الاعتراف بالخطأ، قائلًا إن “الإنسان عندما يعتذر من أهله وبلده فهذا يكبره ولا يصغره”.

ووجّه اعتذاره إلى أمهات الشهداء وكل من فقدوا أحباءهم خلال سنوات الحرب، كما اعتذر إلى مختلف المحافظات السورية، مؤكدًا أن الشعب السوري كان الداعم لمسيرته الفنية منذ بداياتها.

وقال جنيد: “أنا ابنكم، وأنتم الذين صنعتموني وكبرتموني بمحبتكم”، مضيفًا: “أنا نعم غلطت، والاعتراف بالذنب فضيلة”، معربًا عن أمله في أن يمنحه السوريون فرصة للمسامحة وفتح صفحة جديدة.

وتحدث الفنان السوري عن بعض أعماله السابقة التي تناولت قضايا اجتماعية وإنسانية، من بينها أغنية “يا بحر عطفك علينا” التي تناولت معاناة السوريين وقضية الهجرة، مشيرًا إلى أن طرح مثل هذه الموضوعات لم يكن سهلًا في الظروف التي كانت تمر بها البلاد.

وشدد جنيد على ارتباطه بسوريا وشعبها، مؤكدًا أنه عاش مع السوريين في مختلف المناطق وشاركهم مناسباتهم، معتبرًا أن العلاقات الإنسانية التي تجمع أبناء البلد أكبر من الخلافات السياسية.

واختتم رسالته بتجديد اعتذاره عن أي مواقف أو تصريحات سابقة اعتبرها البعض مسيئة، داعيًا إلى التسامح وتجاوز الانقسامات، ومتمنيًا أن تنعم سوريا بالأمن والاستقرار.