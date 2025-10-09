أخبار اليوم بين الكوارث والإنجازات والغرائب!

شهدت الساحة العربية والعالمية اليوم أحداثاً متنوعة، من حريق هائل يلتهم مستشفى بالإسكندرية وسط جهود مكثفة من فرق الإطفاء للسيطرة على النيران، إلى إصدار بنك أبوظبي الأول لسنداته الزرقاء الثانية بقيمة 20 مليون دولار لدعم المشاريع البيئية والمائية المستدامة، كما أعلنت مصر عن مقتل البلوجر يوسف شلش خلال مشاجرة بالمطرية، فيما أثارت حالة صحية غريبة في الصين اهتمام الرأي العام بعد أن تناولت امرأة مسنة ثماني ضفادع حية على أمل علاج آلام ظهرها.

حريق هائل يلتهم مستشفى في الإسكندرية وفرق الإطفاء تكافح للسيطرة على النيران

اندلع مساء اليوم حريق ضخم في مستشفى راقوده بمنطقة كرموز على محور المحمودية، ضمن نطاق حي غرب الإسكندرية، ما أدى إلى التهام النيران أغلب أجزاء المبنى المؤلف من ثمانية طوابق.

وسارعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية إلى موقع الحادث، مدعومة بفرق إنقاذ وسيارات إسعاف، في محاولة لاحتواء الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وتشهد المنطقة سحابة كثيفة من الدخان غطّت سماء الحي، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها المكثفة لإخماد النيران التي اجتاحت جميع طوابق المستشفى.

كما وصلت إلى المكان قوة أمنية وعدد من المسؤولين لمعاينة الأضرار ومتابعة الموقف ميدانيًا، في حين لم ترد حتى الآن أي تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات أو وفيات.

وتجري حاليًا التحقيقات لتحديد أسباب اندلاع الحريق، وسط ترجيحات أولية تشير إلى احتمال حدوث تماس كهربائي، دون صدور تأكيد رسمي حتى اللحظة.

بنك أبوظبي الأول يصدر ثاني سنداته الزرقاء بقيمة 20 مليون دولار

أعلن بنك أبوظبي الأول اليوم الخميس عن إتمام الإصدار الثاني من السندات الزرقاء بقيمة 20 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار التزامه بتمويل المشاريع الداعمة للاستدامة البيئية وحماية الموارد المائية.

وأوضح البنك أن هذا الإصدار يأتي بعد فترة وجيزة من طرحه لأول سنداته الزرقاء في أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه السندات هو دعم المبادرات التي تسهم في حماية المحيطات والموارد البحرية، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وتُعد السندات الزرقاء من الأدوات المالية الحديثة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في المشاريع المائية والبيئية المستدامة، مثل حماية السواحل والنظم البيئية للكربون الأزرق.

ومع هذا الإصدار الجديد، يرتفع إجمالي إصدارات بنك أبوظبي الأول من السندات الزرقاء إلى 70 مليون دولار، ما يعكس ريادته في مجال التمويل الأزرق، وتماشيًا مع “إطار التمويل المستدام لعام 2023” الذي أطلقه البنك، ومع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA).

مصر.. مقتل البلوجر يوسف شلش بالرصاص في شوارع المطرية والأمن يعتقل المتهمين

لقي التيك توكر المصري يوسف شلش مصرعه إثر إصابته بطلق ناري خلال مشاجرة اندلعت في أحد شوارع منطقة المطرية بالقاهرة.

وأفادت مصادر أمنية أن المشاجرة نشبت نتيجة خلافات قديمة بين أطراف متنازعة، حيث أطلق أحد المتهمين أعيرة نارية استهدفت شقيق يوسف شلش، لكن إحدى الرصاصات أصابت يوسف عن طريق الخطأ، ما أدى إلى سقوطه غارقاً في دمائه وسط الشارع.

نُقل المجني عليه إلى المستشفى في حالة حرجة وخضع لعملية جراحية عاجلة، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته، ليفارق الحياة متأثراً بإصابته.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً فيسبوك، صور ومقاطع فيديو تذكارية للراحل، مع تعليقات نعي من متابعيه وأصدقائه، رافقتها هاشتاغات مثل: #حقكراجعياخويا و#حقيوسفشلشلازم_يرجع، فيما تداول نشطاء مقاطع من جنازته التي شهدت حضوراً واسعاً من أهالي المنطقة.

من جانبها، تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين، بعد أن كشفت التحريات أن الواقعة نتجت عن خلافات سابقة، وأن الرصاصة أصابت يوسف عن غير قصد أثناء استهداف شقيقه.

ويُعدّ الحادث صدمة لجمهور الراحل، الذي اشتهر عبر منصات التواصل بمقاطعه الترفيهية، وسط مطالبات واسعة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

عجوز صينية تأكل ثماني ضفادع حية لعلاج آلام ظهرها وتُنقل إلى المستشفى

أقدمت امرأة صينية تبلغ من العمر 82 عاماً على أكل ثماني ضفادع صغيرة حية، اعتقاداً منها أنها تساعد في علاج آلام أسفل الظهر وفق الطب الشعبي الصيني، وفق ما أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

وأُدخلت السيدة، التي تُدعى تشانغ، إلى المستشفى بعد تجربتها في تناول الضفادع للتخفيف من ألم انزلاق غضروفي عانت منه لفترة طويلة، وقد طلبت من ابنها صيد الضفادع دون أن تكشف له الهدف من ذلك، ثم أكلت ثلاثة منها على الفور والباقي في اليوم التالي.

وبعد يوم من تناول الضفادع، شعرت السيدة بألم شديد في البطن، وكشف الفحص الطبي عن إصابتها بالطفيليات.

وفي حديث للصحيفة، أشار الطبيب المشرف على حالتها إلى أن مثل هذه الحالات ليست نادرة، مضيفاً أن كبار السن يلجأون أحياناً إلى الطب الشعبي في مراحل متأخرة من تدهور صحتهم، ويستخدمون فيه ممارسات غير تقليدية مثل تناول الضفادع الحية أو مرارة الثعابين والأسماك النيئة، أو وضع الضفادع على أجسامهم، ما يؤدي أحياناً إلى مضاعفات صحية خطيرة.