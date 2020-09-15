أخذت المنعطف الخاطئ.. حيتان تعلق بنهر مليء بالتماسيح

حيتان تضل مسارها إلى نهر مليء بالتماسيح.

ضلت 3 حيتان حدباء طريقها لينتهي بها المطاف إلى نهر تنتشر فيه التماسيح يقع شمال أستراليا.

ويعتقد العلماء أن اثنين من الحيتان شوهدا في نهر أليغايتر ريفر الشرقي في متنزه كاكادو الوطني في فترة سابقة من هذا الأسبوع، قد عادا إلى البحر.

وتراقب السلطات حوتا على الأقل تم رصده في النهر السبت الماض، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” عن وكالة “فرانس برس”.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم رصد فيها حيتان خارج ساحل الإقليم الشمالي في أستراليا، لكنها المرة الأولى التي يعثر فيها على هذه الثدييات في أحد الأنهار المدارية.

وفرضت سلطات المتنزه حظرا جزئيا في المنطقة لحماية ركاب الزوارق الذين ليسوا على دراية بالمجريات والحيتان، علما بأن طول الحوت قد يصل إلى 16 مترا ووزنه قد يبلغ 30 طنا.

ولا تشكل تماسيح المياه المالحة أي تهديد على الحيتان نظرا للتفاوت الهائل في الحجم، لكن الخطر الأكبر هو أن يعلق الحوت في منطقة يصعب الوصول إليها لإنقاذه.