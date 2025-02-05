أخرجت بطرق «غير شرعية».. تركيا تعيد إلى مصر 152 قطعة أثرية

تسلمت السلطات المصرية 152 قطعة أثرية مصرية من تركيا كانت قد أخرجت من البلاد بطريقة غير شرعية وتم ضبطها بفضل السلطات التركية.

وبحسب وزارة الآثار المصرية، “تضم القطع الأثرية التي تسلمتها مصر من تركيا مجموعة من التمائم والجعارين والخرز وتماثيل الأوشابتي الصغيرة ومجموعة من الأختام والطوابع والمزهريات الصغيرة والدلايات ورؤوس الدبابيسس”.

هذا وجاء تسليم القطع، “في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، للعاصمة التركية أنقرة ولقائه بوزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري إرصوى، لمناقشة تعزيز سبل التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال السياحة والآثار”.

وبحسب الوزارة، “وقع الوزير المصري ونظيره التركي مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال السياحة والتي تعد بمثابة خارطة طريق للعلاقات السياحية بينهما بما يسهم في تقوية أواصر علاقات الصداقة بينهما ودفع مزيد من التعاون الثنائي في مجال السياحة وتعزيز تبادل الخبرات”.

وأكد وزير السياحة المصري على “العلاقات الوطيدة بين مصر وتركيا والتعاون المثمر في كافة المجالات لاسيما السياحة والآثار”.

وأعرب الوزير المصري عن “تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة فتح آفاق جديدة أرحب للتعاون بين البلدين في مجالات السياحة والآثار والثقافة، لا سيما الاستثمار السياحي في ظل ما تقدمه الحكومة المصرية من فرص واعدة لتشجيع الاستثمار السياحي في مجال الفنادق”.

من جانبه، أكد وزير السياحة والثقافة التركي على “الأهمية التي تُوليها تركيا للتعاون الثنائي مع مصر في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط رئيسي الدولتين، وكذلك العمل مع المنظمات المتعددة الأطراف لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية”.

وأشار إلى أن “مذكرة التفاهم في المجال السياحي سوف تسهم في التركيز على مجالات تعاون ملموسة، متطلعاً إلى مزيد من التعاون في المستقبل القريب مع وزارة السياحة والآثار المصرية”.

– وزير السياحة والآثار يستهل زيارته الرسمية للعاصمة التركية أنقرة بلقاء وزير الثقافة والسياحة التركي… ويتسلم 152 قطعة… تم النشر بواسطة ‏Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار‏ في الثلاثاء، ٤ فبراير ٢٠٢٥