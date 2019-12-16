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أخصائية تغذية توصي بنباتات بسيطة تساعد على فقدان الوزن

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 16 ديسمبر 2019 - 11:38
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انقاص الوزن [انترنت]

يمكن تحقيق أفضل النتائج في إنقاص الوزن من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، ولكن خبراء يعتقدون أن إضافة مكملات معينة قد تساعد الأفراد على خفض وزنهم بسرعة وفعالية.

وتقول: هانا براي، أخصائية العلاج الغذائي في Lepicol، أن مكملات الألياف الغذائية تساعد على فقدان الوزن.

وأوضحت قائلة: “الألياف جزء لا يتجزأ من النظام الغذائي لدى البشر. وتقول التوصيات الجديدة إنه يجب استهلاك زهاء 30 غراما من الألياف يوميا. ومن الناحية المثالية، يجب أن نحصل على الألياف من مجموعة متنوعة من النباتات مثل الفاكهة والخضراوات والفول الكامل والعدس والبقول والمكسرات والبذور”.

وكشفت هانا أن الألياف تلعب دورا رئيسيا في تنظيم الشهية، حيث تساعدنا على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من الحاجة لتناول الوجبات الخفيفة.

ووجدت الدراسات أن زيادة الألياف الغذائية تقلل بشكل كبير من خطر زيادة الوزن والدهون لدى النساء، بغض النظر عن النشاط البدني وتناول الدهون الغذائية، وغيرها.

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واستطردت هانا: “خلص الباحثون إلى أن تأثير الألياف قد يحدث بشكل أساسي من خلال تقليل استهلاك الطاقة مع مرور الوقت”.

وتوجد فوائد صحية أخرى مرتبطة بمكملات الألياف، بما في ذلك المساعدة على إزالة السموم ومساعدة النظم الغذائية منخفضة الكربوهيدرات وتحسين الصحة الأيضية

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