أخطاء شائعة تسرّع ظهور «التجاعيد العميقة».. كيف نتجّنبها؟

يسعى العديد من الأشخاص إلى التخلص من البقع والخطوط الدقيقة في الوجه “”التجاعيد العميقة”، لكن هناك أخطاء رئيسية تؤدي إلى ظهورها وتجعل العناية بالبشرة أقل فعالية.

وحذر خبراء في العناية بالبشرة من “أخطاء شائعة قد تسرع من ظهور التجاعيد العيمية، والتي يصعب إزالتها”.

ووفق صحيفة ميرور، هناك “3 أخطاء رئيسية تؤدي إلى ظهور “التجاعيد العميقة” وتجعل العناية بالبشرة أقل فعالية، وهي:

عدم استخدام واقي الشمس أو النظارات الشمسية: عدم كريم حماية البشرة من أشعة الشمس يؤدي إلى ظهور المزيد من الخطوط الدقيقة على الوجه.

الإجهاد والتوتر: يعد أحد العوامل التي تساهم في ظهور التجاعيد، وعلى الرغم من أن مشاعر مثل الغضب والحزن جزء من الحياة اليومية، إلا أن تعبيرات الوجه الناتجة عنها تؤدي إلى تسريع ظهور الخطوط الدقيقة، فعلينا تعلّم كيفية إدارة التوتر يمكن أن يقلل من تأثير هذه التعبيرات.

التدخين: يسرع من ظهور التجاعيد عبر تقليل تدفق الدم إلى الجلد وتكسير الكولاجين والإيلاستين، ما يؤدي إلى تدهور مرونة البشرة وتسريع شيخوختها”.

وللوقاية من ذلك، “قدم الخبراء، نصائح منها و خطوات علمية مثبتة للحفاظ على البشرة والوقاية من التجاعيد، وتخفيف “البوتوكس والفيلر” وتشمل:

التنظيف بلطف: استخدم منظفا خفيفا لتجنب جفاف البشرة وتهيجها.

الترطيب المنتظم: استخدم مرطب يحتوي على حمض الهيالورونيك أو الغلسرين لضمان ترطيب البشرة بعمق.

استخدام واقي الشمس يوميا: ينصح باستخدام واقي الشمس بعامل حماية لا يقل عن 30، يوميا، حتى في الأيام الغائمة أو خلال فصل الشتاء.

إضافة مضادات الأكسدة: ابحث عن المنتجات التي تحتوي على فيتامين “سي”، حيث يساعد في تفتيح البشرة، وتحسين لونها وتقليل ظهور البقع الداكنة.

تقشير البشرة بلطف: يساعد التقشير المنتظم في تجديد خلايا الجلد وتحسين مظهر البشرة.