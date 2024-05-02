أخطاء نرتكبها جميعا في تنظيف الأسنان..  فما أبرزها؟

كشف أطباء مختصون، عن أخطاء نرتكبها جميعا في تنظيف الأسنان، هو السبب وراء اصفرارها ومشاكل التسوس التي نعاني منها.

وبحسب صحيفة “ميرور”، قال الطبيب فراخ حميد، “إن الخطأ الذي يؤدي إلى اصفرار الأسنان هو استخدام الفرشاة بشكل مباشر في التنظيف قبل تبليلها بالماء”.

وأضاف: “هذه الخطوة الصغيرة تجعل من السهل توزيع معجون الأسنان على جميع أسنانك، مما يجعل التنظيف أكثر فعالية”.

وتابع حميد: “عندما تبلل الفرشاة، فإنها تصبح أكثر نعومة، وبالتالي أكثر لطفا على لثتك وأسنانك، مما يساعد على تجنب أي تهيج أو ضرر”.

وقال الطبيبي: “إن رشة سريعة من الماء على فرشاة الأسنان يمكن أن تسبب فرق كبير في الحفاظ على نظافة الفم”.

كما كشف الطبيب عن خطأ آخر يؤدي إلى الإضرار بصحة الأسنان واصفرارها، قائلا: “تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد وقت قليل من تناول الأطعمة الحمضية يمكن أن يؤدي إلى تآكل المينا، وهذا يكشف الطبقة الصفراء الموجودة أسفلها”.

وأضاف: “لتجنب ذلك، من الأفضل الانتظار لبعض الوقت بعد تناول الأطعمة الحمضية قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة، مما يضمن بقاء المينا قوية والأسنان صحية”.

وأضاف: “للحصول على نفس منعش وفم صحي، من المهم أن يكون هناك روتين تنظيف جيد، وتنظيف الأسنان بلطف لمدة دقيقتين مرتين يوميا، واستخدام منتجات مثل غسول الفم أو معجون الأسنان المضاد للميكروبات، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام”.