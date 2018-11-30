“أخطر أمنيي “داعش” في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

ووصفت “قسد” على موقعها الرسمي الصالح بأنه أحد أخطر إرهابيي “داعش” والمسؤول الأمني للتنظيم في عدة مناطق، بما فيها الرقة ودير الزور، مؤكدة تورط المعتقل في التخطيط والتنفيذ لأكثر من 40 عملية إرهابية في مختلف مناطق محافظة دير الزور.

وأشارت “قوات سوريا الديمقراطية” إلى أن عناصرها نجحت في احتجاز المتطرف بعد “متابعة ورصد دقيق” من قبل جهاز مكافحة الإرهاب التابع لها، حيث تم تحديد مكان تواجده في قرية الطعانة، في الـ22 من نوفمبر الجاري، ونفذت عملية خاصة لإلقاء القبض عليه حيث وقع في كمين محكوم، ونشرت “قدس” صورا للمتشدد الموقوف.