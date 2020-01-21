أخطر طائر في العالم.. قادر على قتل الإنسان بضربة واحدة!

طائر عدواني لدرجة شديدة ومتقلب المزاج [انترنت]

طائر الكاسوري أو الشبنم حيوان لا يهاب الوحوش الضارية ، يقتل الكلاب ويكسر الزجاج، ومن غرابة هذا الطائر أن الانثى تضع البيض والأب يتولى حضانة البيض وتربية الفراخ بينما تذهب الانثى مرة أخرى تبحث عن ذكر للزواج وهكذا تتم دورة حياتهم فهو يحرم من حنان الأم من طفولته وربما هذا ما يجعله خطير وقاسي القلب!

هو طائر عدواني لدرجة شديدة ومتقلب المزاج جداً خصوصاً إذا شعر بأنه مُحاصر أو مجروحاً. تعيش طيور الشبنم Cassowary في الغابات الاستوائية الماطرة في أستراليا وغينيا الجديدة وهي تظهر كأنها حيوانات خجولة وجميلة، ولكن الحقيقة هي غير ذلك، إذا اقتربت من هذا النوع من الطيور قد تُصاب بشيئان لا ثالث لهما وهما ركلة تتسبب في كسر عظامك أو قتلك أو نقرة بالمخالب الحادة التي تشبه الخنجر .

ويعرف هذا الطائر بـ “شبنم” باللغة العربية وهو على غرار طائر “أيمو” من بين أكبر وأثقل أنواع الطيور في العالم، وكلاهما ينتميان لنفس فصيلة النعام، ويمكن أن يزن أكثر من 100 رطل أي ما يعادل 45 كيلوغراما.

ويمكن أن تبلغ سرعة هذا النوع من الطيور إلى 30 ميلا في الساعة، أي ما يعادل 50 كيلومترا في الساعة، ولها مخلب يبلغ طوله نحو 12.7 سنتيمترا على كل قدم.

وتصنف لجنة حماية الأسماك والحياة البرية في ولاية فلوريدا طائر “شبنم” ضمن الفئة 2 أي أن اقتناءه يتطلب الحصول على تصريح خاص للملكية.

ووصفت مجلة سميثسونيان العلمية الطائر بأنه “الأخطر في العالم”.