أداء متباين لأسواق آسيا والأسهم الأوروبية تواصل التراجع

تباين أداء البورصات الآسيوية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بعدما فشل بعضها في التماسك عقب جلسة متراجعة في بورصات العالم أمس، في حين واصلت البورصات الأوروبية التراجع وسط مخاوف من انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة.

وتراجعت مؤشرات البورصات أمس في كل الأسواق المالية الكبرى عبر العالم، بدءا بهبوط حاد في طوكيو، في وقت أغلقت فيه بورصة نيويورك -التي تشكل مؤشرا لكل الأسواق المالية- على هبوط قوي، إذ عرف اثنان من المؤشرات الثلاثة الرئيسية أسوأ جلسة خلال سنتين.

لكن محللي مصرف “دويتشه بنك” أفادوا بـ”تغيير في التوجه يحصل الثلاثاء” في الأسواق المالية.ويعود الهدوء نسبيا إلى الأسواق بعد القلق الذي نتج الجمعة عن صدور تقرير حول الوظائف في الولايات المتحدة، كان مخيّبا للتوقعات.