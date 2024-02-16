أداة جديدة بـ«الذكاء الاصطناعي» تُحوّل النصوص إلى فيديو

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تحوّل النصوص إلى مقاطع فيديو.
وذكرت الشركة، أن الأداة الجديدة تسمى “سورا Sora”، وتمثل ابتكار كبير في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث ستستخدَم لإنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقة واحدة بمجرد إدخال طلب نصي، مع الحفاظ على الجودة المرئية واحترام طلب المستخدم.
وأضافت الشركة، أن بإمكان أداة “سورا”، إنشاء مشاهد معقدة تضمّ شخصيات عدة وأنواعاً محددة من الحركات وتفاصيل دقيقة، كما تتيح إنشاء فيديو من صورة ثابتة، أو توسيع مقاطع الفيديو الموجودة.
وأشار رئيس شركة “أوبن ايه آي OpenAI”، سام ألتمان، إلى أن الشركة ستتيح استخدام الأداة الجديدة لعدد محدود من مبتكري المحتوى، في إطار مرحلة تجريبية، مؤكدا أن مسألة الأمن ستكون أساسية في ما يتعلق بهذه الأداة.
يذكر أن شركة OpenAI، تأسست عام 2015 بهدف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بحيث تكون آمنة من المخاطر، وهي صاحبة روبوت الدردشة ” ChatGPT تشات جي بي تي” ومولّد الصور “دال-اي DALL-E”.
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