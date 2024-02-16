أداة جديدة بـ«الذكاء الاصطناعي» تُحوّل النصوص إلى فيديو

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تحوّل النصوص إلى مقاطع فيديو.

وذكرت الشركة، أن الأداة الجديدة تسمى “سورا Sora”، وتمثل ابتكار كبير في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث ستستخدَم لإنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقة واحدة بمجرد إدخال طلب نصي، مع الحفاظ على الجودة المرئية واحترام طلب المستخدم.

OpenAI أصدرت أقوى ذكاء اصطناعي ينتج لك فيديوهات طويلة تصل ل 60 ثانية واللي خوّف الكثير انك ماراح تقدر تفرق بينها وبين الواقع

فهو ينتجها بجودة عالية وفيها لقطات اخراجية ابداعية ومهتم بالتفاصيل بشكل مخيف!



اسمه Sora



لكن الآن اكتشفوا انه يقدر نتج فيديوهات ألعاب أيضاً

البعض جرب… pic.twitter.com/lCiuzB3AeH — تيك فويس (@TechVoicenet) February 16, 2024

وأضافت الشركة، أن بإمكان أداة “سورا”، إنشاء مشاهد معقدة تضمّ شخصيات عدة وأنواعاً محددة من الحركات وتفاصيل دقيقة، كما تتيح إنشاء فيديو من صورة ثابتة، أو توسيع مقاطع الفيديو الموجودة.

شركة OpenAI اعلنت عن

Sora

ذكاء اصطناعي جديد من الشركة اللي طورت ChatGPT



سورا يحول النصوص لـ فيديوات

يعطيك فيديوات مدتها 60 ثانية

فيها عدة اشخاص و اماكن معقدة و مشاعر و الوان و حركة واقعية

صعب تميز بينه وبين الواقع



توفر تحت التجربة لمجموعة من الناس

وقريباً للجميع



هذا فيديو منه: pic.twitter.com/cNbr9HLoEp — قطر نولوجي (@qatnology) February 16, 2024

وأشار رئيس شركة “أوبن ايه آي OpenAI”، سام ألتمان، إلى أن الشركة ستتيح استخدام الأداة الجديدة لعدد محدود من مبتكري المحتوى، في إطار مرحلة تجريبية، مؤكدا أن مسألة الأمن ستكون أساسية في ما يتعلق بهذه الأداة.

🔥 ثورة من OpenAI 🤯



قدمت شركة OpenAI الليلة الماضية شبكتها العصبية الجديدة SORA. وبدون مبالغة، هذه مرحلة جديدة في تطور الشبكات العصبية البصرية. حيث يمكنك إنشاء مقاطع فيديو واقعية بشكل لا يصدق باستخدام أوامر نصية.



سيحتوي النموذج على حماية للرقابة. وتؤكد OpenAI أن هذا النموذج لا… pic.twitter.com/RrttvWWgOl — أخبار التقنية 🌍 (@smartechdaily) February 16, 2024

يذكر أن شركة OpenAI، تأسست عام 2015 بهدف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بحيث تكون آمنة من المخاطر، وهي صاحبة روبوت الدردشة ” ChatGPT تشات جي بي تي” ومولّد الصور “دال-اي DALL-E”.

تخيل هذا الفيديو من انتاج الذكاء الاصطناعي بالكامل … وبوصف نصي … من انتاج OpenAI Sora 😱 pic.twitter.com/HN46QaZlBA — Hashem (@hashemdigital) February 16, 2024

وداعاً للمخرجين و المصورين

العالم القادم مذهل

ساقوم بتجربة ادخال ١٢٩ مشهد لرواية الجزيرة في برنامج Sora

هذا البرنامج سيقوم بدوره بتحويل النص الى فديو مدته ساعه و نصف

يحول نص الروايه الى شخصيات و يرسم الكادر ذاتياً و يتخيل صور الشخصيات و الحركه و يعمل على تجانس الاصوات و ضبط… pic.twitter.com/LCiyssf1KG — جلال الصلاحي Galal Al Salahi (@g_alsalahi) February 16, 2024