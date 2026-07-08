أداة ميتا الجديدة تثير الجدل.. هل يستخدم «الذكاء الاصطناعي» صورك على إنستغرام؟

أطلقت شركة “ميتا” أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور تحمل اسم “ميوز إيميج” (Muse Image)، في خطوة جديدة لتعزيز حضورها في سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالتزامن مع تطوير أداة أخرى لإنشاء مقاطع الفيديو باسم “ميوز فيديو” (Muse Video) من المتوقع طرحها لاحقًا.

وجاء إطلاق الأداة الجديدة بعد دخول عدد من الشركات والمنصات الكبرى سباق الذكاء الاصطناعي، إذ طرحت منصات منافسة أدوات مشابهة خلال السنوات الماضية، من بينها منصة “إكس” التي أطلقت ميزات لتوليد الصور قبل نحو عامين، وشركة OpenAI التي قدمت مولد الفيديو “سورا” (Sora).

لكن هذا المجال واجه انتقادات واسعة بسبب مخاوف إساءة الاستخدام، بعدما تعرضت أدوات توليد الصور في منصات منافسة لانتقادات عقب استخدامها في إنشاء صور ذات طابع جنسي لأشخاص حقيقيين، بينهم قاصرون، خلال موسم الأعياد الماضي.

وتواجه أداة “ميوز إيميج” من “ميتا” مخاوف مرتبطة بشكل أساسي بطريقة تعاملها مع صور المستخدمين على منصة “إنستغرام”، إذ تشير اختبارات أجراها موقع Gizmodo إلى أن الأداة تستفيد من المعلومات والصور الموجودة في حساب المستخدم لإنشاء صور جديدة.

ووفقًا للاختبارات، تستطيع الأداة الوصول إلى صور الحسابات الخاصة طالما كان المستخدم مسجل الدخول إلى حسابه، كما أنها قد تنشئ صورة لشخص مختلف في حال عدم توفر معلومات كافية عن مظهر صاحب الحساب، ثم تعرض النتيجة باعتبارها تمثله.

وأظهرت التجارب أيضًا أن الأداة قادرة على إنشاء صور تستند إلى صور أي شخص يمتلك حسابًا على “إنستغرام”، سواء كان شخصية عامة مثل مؤسس “ميتا” مارك زوكربيرغ أو مستخدمًا عاديًا، دون الحصول على موافقة مسبقة من الشخص صاحب الصورة.

وبحسب مجلة Wired، فإن الإعدادات الافتراضية في “إنستغرام” تسمح بتفعيل هذه الميزة تلقائيًا للحسابات العامة، كما قامت المنصة بتحديث صفحة المساعدة الخاصة بها لتوضيح أن صور ومقاطع فيديو أصحاب الحسابات العامة يمكن استخدامها ضمن ميزات الذكاء الاصطناعي في “ميتا”، وقد تظهر النتائج الناتجة عنها في محركات البحث.

ولتقليل استخدام المحتوى الشخصي، يستطيع المستخدمون تعطيل هذه الميزة عبر خيارين:

تحويل حساب “إنستغرام” إلى حساب خاص.

الدخول إلى إعدادات التطبيق، ثم قسم المشاركة وإعادة الاستخدام، وإيقاف خيار “السماح للأشخاص باستخدام محتواك على إنستغرام مع ميزات الذكاء الاصطناعي في ميتا” بالنسبة للمنشورات ومقاطع “ريلز”.

وقالت “ميتا” إن ميزة “ميوز إيميج” متاحة حاليًا لمستخدمي قصص “إنستغرام” في الولايات المتحدة، كما بدأت بالوصول إلى عدد من مستخدمي “واتس آب”، على أن تصل لاحقًا إلى منصة “فيسبوك”.

أما أداة إنشاء الفيديو “ميوز فيديو” (Muse Video)، فمن المتوقع إطلاقها خلال الفترة المقبلة عبر منصة “ميتا AI”، لتوسيع نطاق أدوات الشركة في مجال المحتوى المرئي الناتج عن الذكاء الاصطناعي.

وأكدت “ميتا” أن الأدوات الجديدة تتضمن أنظمة حماية تهدف إلى منع إنشاء محتوى عنيف أو جنسي أو تشهيري يتعلق بأشخاص حقيقيين، مشيرة إلى أن أي محتوى يخالف معايير المجتمع الخاصة بها سيخضع لإجراءات المراجعة والإنفاذ.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سباق عالمي بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في وقت تتزايد فيه النقاشات حول حدود استخدام بيانات المستخدمين وحماية الخصوصية الرقمية.

Muse Image works as an agent rather than a direct prompt-to-image model: it invokes tools, self-refines, improves with scaled test-time compute, and pairs with Muse Spark for collaborative media generation.



🧵👇 https://t.co/kftRoTgq6W pic.twitter.com/zh7jHcM6Jl — AI at Meta (@AIatMeta) July 7, 2026

Alongside the release of Muse Image, we’re sharing an early preview of Muse Video. It offers competitive performance in prompt adherence, visual fidelity, and temporal consistency.



We’re investing in areas with current performance gaps, such as audio-video synchronization and… https://t.co/kftRoTgq6W pic.twitter.com/iIFeFGLzoE — AI at Meta (@AIatMeta) July 7, 2026

Introducing Muse Image and Muse Video, the first media generation models developed by Meta Superintelligence Labs.



Muse Image is our most advanced image generation model yet. It follows instructions faithfully, edits with precision, composes from multiple references, and draws… pic.twitter.com/byNpQZO1RW — AI at Meta (@AIatMeta) July 7, 2026

Muse Image learns to search the web to ground generated images in factual and real-time information and visual references. Enabling search improves the accuracy of generated images for categories related to real-world knowledge and factuality.



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