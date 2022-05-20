«أدروغان»: تجاوزنا خلافاتنا مع السعودية والإمارات كونها خلافات داخل أسرة الواحدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن خلافات بلاده مع السعودية والإمارات انتهت، وتم تجاوزها.

وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها بالمجمع الرئاسي بأنقرة، إنّه توجد قواسم مشتركة لتركيا مع السعودية والإمارات، موضحا بشأن خلافات تركيا مع السعودية والإمارات، أنّها خلافات داخل الأسرة الواحدة، وأنه تم تجاوزها.

وأشار أردوغان إلى تجاوز الخلافات مع الرياض وأبو ظبي، قائلا «وضعنا خططا لتطوير سريع للعلاقات الثنائية في مجالات التجارة والصناعة والصناعات الدفاعية والثقافة والسياحة، ونتخذ خطوات لذلك».

وأضاف أردوغان أنّ العلاقات مع السعودية أيضا تسير في اتجاه أكثر إيجابية، معربا عن ثقته بأن المسار الذي بدأته تركيا تجاه البلدين سيقدم مساهمات مهمة للغاية، سواء على الصعيدين التجاري أو السياسي.

واختتم الرئيس التركي حديثه، بالتأكيد على مشاركة تركيا خبراتها في مجال الصناعات الدفاعية مع كل من السعودية والإمارات.