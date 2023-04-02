أدموند غريب: ليبيا قد تكون أحد ميادين المعارك القادمة

عقد المنتدى الثقافي العربي البريطاني، ندوة حوارية، حول المشهد السياسي الدولي والإقليمي وانعكاسه على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء والمختصين.

وأكد البروفيسور أدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون الأمريكية في معرض تعقيبه على مداخلة الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان حول الإستراتيجية الأمريكية بشأن ليبيا، أن الصراع في أوكرانيا ينعكس على ليبيا بشكل كبير وبحسب ما نقل عن دبلوماسي أمريكي سابق فإن ليبيا قد تكون أحد ميادين المعارك القادمة.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة أيضاً بوضعها الداخلي والصراع بينها وبين الروس والصين وحتى يتم فهم الوضع الراهن والقادم يجب فهم الداخل الأمريكي.