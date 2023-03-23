أدميرال أوروبي: التمديد لعملية «إيريني» هو تأكيد على نتائجها المهمة

قال قائد عملية إيريني البحرية الأدميرال ستيفانو توركيتو إنّ التمديد للعملية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط هو تأكيد على النتائج المهمّة التي تحققت.

وأوضح توركيتو في حوار مع وكالة نوفا الإيطالية أنّ الدول الأعضاء أكّدت ثقتها بالعملية عبر المساهمة بالموارد البشرية والمادية والتي قرّرت الاستمرار بضمانها حتى عام 2025 لا سيّما في الوضع الجيو سياسي الحالي الحساس.

ولفت توركيتو إلى أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي جاء لتأكيد الأهداف الثانوية للعملية والتي ستواصل إيريني جمع المعلومات المفيدة لمقارنة الاتجار غير المشروع ليس فقط بالأسلحة إلى ليبيا ولكن أيضًا بالنفط ولا يقلّ أهميّة عن البشر إلى أوروبا.

ووفقًا لتوركيتو فإنّه سيستمرّ النهج المتكامل للاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا ومتى سمحت الظروف بذلك لبناء قدرات وتدريب مؤسّسات الدولة الإفريقية المسؤولة عن إنفاذ القانون البحري.