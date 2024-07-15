 أدنوك للغاز ترسي عقودا بنصف مليار دولار لتوسعة خطوط الأنابيب

أعلنت أدنوك للغاز التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، الأثنين، عن إرساء عقود قيمتها ملياري درهم (544.53 مليون دولار) لتوسعة البنية التحتية للغاز في الإمارات، وزيادة قاعدة العملاء.

وذكرت الشركة في بيان لبورصة أبوظبي، أن العقود “تتعلق بالأعمال الهندسة والمشتريات والبناء، لتنفيذ الحزم المتبقية من مشروع توسعة شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في الإمارات، المعروف باسم (استدامة)”.

وتمت الترسية على مجموعة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة “جلفار” للهندسة والمقاولات.

وأضافت أدنوك للغاز أنه “تقرر وبشكل منفصل” نقل ملكية مشروع استدامة، الهادف لتوسعة شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في الإمارات، من أدنوك للغاز إلى أدنوك، بهدف تحسين كفاءة النفقات الرأسمالية للشركة.

ويتكون مشروع استدامة من عدة حزم بقيمة إجمالية 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار).

ومن المقرر أن تستمر أدنوك للغاز في إدارة المشروع بعد استكمال عملية نقل ملكيته، بينما ستقوم أدنوك بتغطية المصاريف الرأسمالية لهذا المشروع الحيوي.