طب وصحة

أدوية الكولسترول قد تحمي من النوبات القلبیة

عين ليبيا | آخر تحديث: 10 ديسمبر 2018 - 03:23
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دواء شائع وغير متوقع[إنترنت]
كشف باحثون بريطانیون أن أحد الأدوية التي تعطى لمن يعانون من ارتفاع الكولسترول في الدم، يمكن أن تشكل حلاً لمنع العديد من النوبات القلبیة والسكتات الدماغیة.

وتوصلت الدراسة، التي أجراها باحثو من “إمبريال كولیدج لندن” إلى أن الآلاف من النوبات القلبیة والوفیات يمكن منعها عن طريق إقناع المرضى بتناول أدوية الستاتین، بالإضافة إلى جرعات أعلى كثافة من أدوية خفض الكولسترول.

ويقول الباحثون إن هذه الاستراتیجیة المزدوجة يمكن أن تقلل عدد المشكلات المتعلقة بالقلب والأوعیة الدموية، بما في ذلك النوبات القلبیة والسكتات الدماغیة إلى حوالي 12 ألف حالة سنوياً في بريطانیا.

ويعد الناس الذين لديهم مشكلات قلبیة وعائیة، أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض أخرى، وعادة ما يطلب منهم أخذ أدوية الستاتین الخافضة للكولسترول لتقلیل المخاطر، وفق ما ذكرت صحیفة “تايمز” البريطانیة، السبت.

وفحص الباحثون البريطانیون بیانات 30 ألف مريض بدأوا حديثاً في تناول الأدوية لخفض الكولسترول، إما بتناول العقاقیر المخفضة له بمفردها، أو مع أدوية أخرى.

ووجدت الدراسة أن أكبر انخفاض في المخاطر كان بین الأشخاص الذين يتناولون جرعات أعلى كثافة، إلى جانب أولئك الملتزمین تماماً بنظام العلاج.

وبالمقارنة مع المرضى الذين لا يتناولون أدوية خفض الكولسترول بشكل منتظم ولا بجرعات كبیرة، انخفض خطر الإصابة بأحد الأمراض القلبیة الوعائیة بنسبة 40 في المائة، لدى من يتناولون جرعات أكبر أو بانتظام.

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