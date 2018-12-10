أدوية الكولسترول قد تحمي من النوبات القلبیة

وتوصلت الدراسة، التي أجراها باحثو من “إمبريال كولیدج لندن” إلى أن الآلاف من النوبات القلبیة والوفیات يمكن منعها عن طريق إقناع المرضى بتناول أدوية الستاتین، بالإضافة إلى جرعات أعلى كثافة من أدوية خفض الكولسترول.

ويقول الباحثون إن هذه الاستراتیجیة المزدوجة يمكن أن تقلل عدد المشكلات المتعلقة بالقلب والأوعیة الدموية، بما في ذلك النوبات القلبیة والسكتات الدماغیة إلى حوالي 12 ألف حالة سنوياً في بريطانیا.

ويعد الناس الذين لديهم مشكلات قلبیة وعائیة، أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض أخرى، وعادة ما يطلب منهم أخذ أدوية الستاتین الخافضة للكولسترول لتقلیل المخاطر، وفق ما ذكرت صحیفة “تايمز” البريطانیة، السبت.

وفحص الباحثون البريطانیون بیانات 30 ألف مريض بدأوا حديثاً في تناول الأدوية لخفض الكولسترول، إما بتناول العقاقیر المخفضة له بمفردها، أو مع أدوية أخرى.

ووجدت الدراسة أن أكبر انخفاض في المخاطر كان بین الأشخاص الذين يتناولون جرعات أعلى كثافة، إلى جانب أولئك الملتزمین تماماً بنظام العلاج.

وبالمقارنة مع المرضى الذين لا يتناولون أدوية خفض الكولسترول بشكل منتظم ولا بجرعات كبیرة، انخفض خطر الإصابة بأحد الأمراض القلبیة الوعائیة بنسبة 40 في المائة، لدى من يتناولون جرعات أكبر أو بانتظام.