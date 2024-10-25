أدى لمقتل ثلاثة منهم.. اسرائيل تقصف مقر لإقامة الصحافيين في لبنان

قتل 3 صحفيين بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة عدد من الصحافيين التابعين لأكثر من وسيلة إعلام محلية وعربية، في حاصبيا جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ موجه مقر إقامة عدد من الصحافيين التابعين لأكثر من وسيلة إعلام محلية وعربية، ما أدى إلى مقتل 3 منهم، ومن الصحافيين المتواجدين بالمكان مراسل ومصور قناة الجديد اللبنانية، وطاقم قناة المنار، وقناة الجزيرة، والميادين”.

وذكرت قناة “الميادين”، “أن المصور في القناة غسان نجار، ومهندس البث محمد رضا قضيا في الهجوم الإسرائيلي على مقر إقامتهم في الفندق”.

وأكدت القناة في بيان لها أن “الاستهداف الإسرائيلي كان متعمدا” مبينة وقوع جرحى يعملون في قنوات عربية أخرى.

وحمّلت إدارة القناة “المسؤولية الكاملة عن جريمة الحرب هذه لقوات الجيش الإسرائيلي والتي طالت طواقم الصحفيين ومن بينهم قناة “الميادين”.

كما نعت قناة المنار المصور وسام قاسم الذي قتل جراء الغارة.

ودانت نقابة الصحفيين اللبنانية، استهداف إسرائيل للصحفيين، وقالت النقابة في بيان، إنها “ليست المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل على استهداف الصحفيين والإعلاميين في لبنان، وسبق أن قتلت 6 منهم في غاراتها”.

واعتبرت نقابة الصحفيين أن “ما حدث “جريمة حرب بكل المواصفات والمعايير”، مذكرة بأن الفندق المستهدف “مقر مدني لا عسكري، يُحرَّم التعرض له بموجب القانون الدولي”.

كما ندد وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد المكاري، بالضربة الإسرائيلية، وأوضح أنها جاءت “بعد رصد وتعقب.. إذ كان في المكان 18 صحفيا يمثلون 7 مؤسسات إعلامية. ‏هذه جريمة حرب”.

وأشار إلى أن “الصحفيين القتلى هم غسان نجار ومحمد رضا ووسام قاسم، ويعملون في قناتي الميادين والمنار”، كما ندد أيضًا “كل من مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، ونقابة المصورين الصحفيين، الاستهداف”.