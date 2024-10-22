أديب سوري ينشر كتاباً عن العالمي «جينكيز أيتماتوف»

وقّع الشاعر والكاتب السوري أيمن أبو الشعر، كتابه الجديد “مع الأديب العالمي جينكيز أيتماتوف”.

ويسلط الكاتب الضوء في كتابه الذي وقعه في جناح الكتّاب العرب، بمعرض الكتاب السنوي في دمشق، “على زوايا مجهولة في حياة وشخصية “أيتماتوف” كشفها من خلال انطباعاته وحواراته الشخصية معه، ناهيك عن ترجمته لقصتين من قصص الحب المميز وخاصة في الريف يعتبرهما المؤلف من أفضل نتاجات هذا الروائي الكبير”.

يذكر أن “جينكيز أيتماتوف” هو أديب ولد في قرغيزستان في حقبة الاتحاد السوفيتي، وله العديد من الروايات والقصص مثل “المعلم الأول”، و”يطول اليوم أكثر من قرن”، “طريق الحصاد”، و”جميلة”، و”السفينة البيضاء”، واهتم في رواياته بالجانب الروحي والنفسي للإنسان، كما في أعماله اهتمامه الشديد بالبيئة والطبيعة، حفلت رواياته بالكثير من الإطراء والتقدير وترجمت إلى العديد من اللغات من بينها العربية، وحصلت على شعبية كبيرة في سوريا وفي العالم العربي عموما، بحسب قناة روسيا اليوم.

هذا ويقع الكتاب في 160 صفحة من الحجم المتوسط، وكان المؤلف السوري، “على علاقة صداقة قوية مع جينكيز أيتماتوف، وهو يتحدث في هذا الكتاب عن انطباعاته عنه، ويتناول مسائل مثيرة للاهتمام ناهيك عن ترجمته لقصتين من قصص الحب المميز وخاصة في الريف يعتبرهما المؤلف من أفضل نتاجات هذا الروائي الكبير.

هذا وتلقى “أيمن أبو شعر” تعليمه في دمشق ونال الدكتوراة في الآداب من معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم السوفييتية العليا، وعمل في مجال الترجمة الأدبية في موسكو لصالح دار التقدم ودار رادوغا، كما عمل في المجال الإعلامي في الصحافة المطبوعة والمرئية والمسموعة قرابة أربعة عقود، وله أكثر من خمسة وعشرين مؤلفاً في مجالات الشعر والمسرح والدراسات والترجمة”.