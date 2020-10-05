أذربيجان تُعلن تحرير 22 منطقة سكنية من الاحتلال الأرميني

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحرير الجيش الأذربيجاني 22 منطقة سكنية حتى اليوم من الاحتلال الأرميني، خلال الهجوم المضاد لتحرير أراضي البلاد من الاحتلال، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء.



وأفاد بيان للوزارة اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر أمنية أذربيجانية، أن القوات المسلحة الأذربيجانية تمكنت من تحرير 22 منطقة سكنية من الاحتلال الأرميني وفي مقدمتها مدينة جبرائيل الإستراتجية بإقليم “قره باغ”.

وأشار البيان إلى تحرير كل من المناطق والقرى “قره هان بيلي” و”مهديلي” و”قويجاك” و”تشاقرلي” و”بيوك مرجانلي” و”محموتلو” وغيرها من القرى.

ومنذ 27 سبتمبر الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردا على الاعتداءات الأرمينية، نفذ الجيش الأذربيجاني هجوما مضادا، تمكن خلاله من تحرير قرى عديدة في مناطق فضولي وجبرائيل وترتر من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم “قره باغ” و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي “آغدام” و”فضولي”.