أذربيجان تُعلن قبولها وقف إطلاق النار على الحدود مع أرمينيا

أعلنت أذربيجان قبولها الاقتراح الروسي، بإعلان وقف إطلاق النار على الحدود مع أرمينياـ ابتداء من صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة “سبوتنيك”، أن “باكو وافقت على مبادرة الجانب الروسي لإعلان وقف إطلاق النار على الحدود (مع أرمينيا) بداية من الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي”.

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الأذربيجانية قولها إن “الجانب الأرمني يواصل تصعيد الأوضاع وقصف المواقع الأذربيجانية بالدبابات وقذائف الهاون من عيار 120 ملم”.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل 3 جنود أرمن في معارك على الحدود مع أذربيجان.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة إن اثنين آخرين اُصيبا، مشيرا إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة.

وفي وقت سابق، قالت باكو إن الجيش الأرمني قصف المنطقة الحدودية كيلبجار، مما أدى إلى إصابة جنديين أذربيجانيين.