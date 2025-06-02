أذهلت زوّار «معرض الشارقة».. الكشف عن أول سيارة مطلية بالذهب الخالص

في مشهد أبهر زوّار معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في دورته الـ55، كشفت شركة “رميزان” للمجوهرات عن إنجاز غير مسبوق عالميًا، تمثل في أول سيارة في العالم مطلية بالكامل بالذهب الخالص عيار 24 قيراط، ضمن فعاليات المعرض المقام في مركز “إكسبو الشارقة” بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب وكالة سبوتنيك، السيارة، من طراز GTR الرياضي الشهير، خضعت لعملية طلاء دقيقة بالذهب الخالص، مع تطعيمات وزخارف منقوشة يدويًا أضفت عليها طابعًا فنيًا فريدًا، أنجزها فنان ياباني استغرق أكثر من عام كامل لإنهاء تفاصيلها. وتُقدر القيمة السوقية للسيارة بنحو مليون دولار أميركي.

وقال أحمد ذياب، مدير التسويق في شركة رميزان، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”: “الهدف لم يكن فقط عرض تحفة فنية بل تقديم رؤية جديدة تجمع بين الفخامة الهندسية وروعة التصميم الشرقي”.

هذا ويُعد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات أحد أبرز التظاهرات التجارية المتخصصة في عالم الفخامة على مستوى العالم، ويقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستقطب هذا العام أكثر من 500 علامة تجارية من 26 دولة، بمشاركة ما يفوق 1800 مصمم وصانع ومختص في الذهب والمجوهرات، ويعرض المعرض تشكيلة واسعة من المجوهرات الفاخرة والأحجار الكريمة النادرة والساعات الراقية، في حدث يرسخ مكانة الشارقة كمنصة دولية رائدة في عالم الفخامة والإبداع.