«أرامكو»: نتطلع للتوسع بملكية مشاريع الغاز الطبيعي المسال

كشف أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين لشركة أرامكو، أن عملاقة الطاقة السعودية تتطلع للتوسع بصفقات الاستثمار في مشاريع الغاز الطبيعي المسال.



الشهر الماضي، أعلنت أرامكو وسيمبرا الأميركية عن تنفيذ شركات تابعة لهما لاتفاقية مبدئية غير ملزمة مدتها 20 عاماً لبيع وشراء 5 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة المرحلة الثانية في «بورت آرثر».



كما تضمنت الاتفاقية مشاركة أرامكو بنسبة 25% في أسهم المرحلة الثانية من المشروع الواقع في ولاية تكساس الأميركية، كما أعلن الناصر أن شركة أرامكو تدرس عدداً من الفرص الاستثمارية في الصين.