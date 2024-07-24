أرباح «تسلا» تهوي إلى 1.8 مليار دولار في الربع الثاني

هوت أرباح شركة «تسلا» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية 42% في الربع الثاني من العام الحالي إلى 1.8 مليار دولار من 3.15 مليارات دولار في الربع المناظر من 2023.

وزادت إيرادات تسلا 2% إلى 25.5 مليار دولار في الربع الثاني من 24.92 مليار دولار في الربع المقابل من 2023، في حين رجّح السوق تحقيق 27.77 مليار دولار في الربع الثاني من السنة الحالية.

وذكر موقع «الجزيرة نت» أن مبيعات السيارات انخفضت 7% إلى 19.9 مليار دولار من 21.27 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

وما زالت سيارات تسلا تتصدر مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، لكن حصتها في السوق تتراجع لصالح عدد متزايد من المنافسين، وذلك بسبب تشكيلتها القديمة من سيارات السيدان والدفع الرباعي.