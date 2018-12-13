أرباح خيالية تحصدها شركة “والت ديزني” الأمريكية في 2018

وتعد هذه المرة الثانية التي تتخطى فيها عائدات شركة إنتاج 7 مليارات دولار في تاريخ السينما العالمية قاطبة، حيث حققت ذلك أول مرة عام 2016.

هذا وتشير الشركة العملاقة إلى أن مجمل عائدات أفلامها لم تنته بعد للعام الجاري، حيث من المقرر طرح فيلم أخير بتاريخ 19 ديسمبر الجاري، هو “Mary Poppins Returns”، توافقاً مع أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأضافت “ديزني” أن 4 من أفضل 8 أفلام عالمية لهذا العام، كانت من إنتاج الشركة، وفي مقدمتها: “Avengers: Infinity War” و”Black Panther”.

كما حققت عدة أفلام أخرى لـ “ديزني” أرباحاً ملحوظة خلال العام الجاري، منها: “Solo: A Star Wars Story” و”Ralph Breaks the Internet”.