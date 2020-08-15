ارتفاع وفيات «مخيم الهول» بسوريا يُثير قلقا دولياً

8 أطفال توفو على الأقل خلال 5 أيام في مخيم الهول للاجئين في شمال شرق سوريا، بحسب ما أعلنته منظمة “Save the Children”.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، كشفت المنظمة البريطانية غير الحكومية في بيان، أن نسبة وفيات الأطفال في مخيم الهول ارتفعت 3 مرات بين6 و10 من أغسطس مقارنة بالمعدل المسجل بداية العام.

ونقل البيان عن مديرة المنظمة في سوريا، سونيا كوش قولها: “نشهد فشلا جماعيا على جميع المستويات في حماية الأطفال”.

وأدانت المسؤولة ما وصفته بالوفاة المأساوية لثمانية أطفال ترى أنه كان يمكن تجنبها في حال تلقوا العلاج، مضيفة “مجلس الأمن فشل في إعادة فتح نقطة العبور الحدودية الأقرب كما سجل تأخيرا لا يغتفر في وصول المساعدة الإنسانية”.

وبحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” عبر المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران ريزا، عن قلقه وانزعاجه من نبأ وفاة الأطفال الثمانية.

وقال ريزا في بيان: “أشعر بحزن عميق لنبأ وفاة هؤلاء الأطفال. ذلك يؤكد الحقيقة الأساسية المتمثلة في أنه لا ينبغي إجبار أي طفل على العيش في ظل ظروف إنسانية صعبة وخطرة في مخيم الهول”.