أرحومة: بدء تسليم مرتبات 6 أشهر لعاملي الشركات المتعثرة والأجنبية المنسحبة

أعلن وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عبد الله الشارف أرحومة، الثلاثاء، بدء تسليم مرتبات 6 أشهر للعاملين في الشركات الوطنية المتعثرة والأجنبية المنسحبة.

وقال أرحومة، في تصريح صحفي إن عملية السداد ستجري في ديوان وزارة العمل بمدينة سرت، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات توفير مبالغ المرتبات.

وأضاف أرحومة أن عملية دفع الرواتب ستبدأ أيضا في اللجان الفرعية شرق وجنوب البلاد غدا الأربعاء.

وكانت الحكومة المكلفة أعلنت في مايو، موافقتها على صرف مئة مليون دينار لتغطية رواتب الشركات المتعثرة والمنسحبة لمدة ستة أشهر.