«أرحومة» يكشف ملامح خطة «حكومة حماد» لتدريب وتأهيل الشباب

كشف وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الدكتور عبدالله الشارف أرحومة عن ملامح الخطة التي وضعها رئيس الحكومة الدكتور أسامة حماد من أجل تأهيل آلاف من الشباب عن طريق تدريبهم في الداخل والخارج للحصول على فرص عمل مناسبة في مختلف المهن والتخصصات.

جاء ذلك خلال كلمته أمس السبت في المؤتمر الأول الذي نظمه حزب «حماة الوطن» المصري تحت عنوان “وظائف ومهارات المستقبل”، بناء على الدعوة المقدمة إليه من الحزب،.

ويأتي هذا المؤتمر تفاعلاً مع اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، حيث يتم الاحتفاء به في 15 من يوليو كل عام.

ونوه أرحومة، في كلمته، في إطار تدريب وتأهيل الشباب وخاصة الباحثين عن العمل أنه في هذا الصدد أطلقت وزارة العمل والتأهيل مبادرة «صناعة كادر ليبي»، والتي تهدف إلى تدريب حوالي 25 ألف باحث عن العمل في الداخل وتدريب ألف باحث عن العمل بالخارج في مختلف المهن والتخصصات.

كما أعدت الوزارة خطة استراتيجية خماسية سيتم استلامها في مراسم رسمية خلال يومي الإثنين والثلاثاء القادمين بالمملكة الأردنية الهاشمية حيث نفذت الخطة بالتعاون بين الخبراء الليبيين ولجنة من الاستشاريين الأردنيين والتي تشمل عديد الملفات من أهمها ملف التدريب والتشغيل