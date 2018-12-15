أردغان لمعارضيه: هل تعتقدون أن هذه باريس؟

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن أردوغان حذر من نسخ تجربة “السترات الصفراء”، عقب احتجاج تزعمه رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، تزامناً مع تظاهرات باريس.وقال أردوغان أثناء حفل تدشين بمحافظة دينيزلي، إن “التحضير جار لتنظيم التظاهرات، لكن من يرتبون لهذا لأمر لن يجنوا شيئاً وسيدفعون الثمن غاليا” بحسب تعبيره.وأضاف الرئيس التركي: “إنهم يدعون الناس حتى ينزلوا إلى الشارع. يا للعار. أحدهم، وهو رجل وقح وسفيه، يفعل ذلك عن طريق شاشات التلفزيون. لكن القضاء سيتحرك وسيرد تبعاً لذلك. هل تعتقدون أن هذه باريس؟”.