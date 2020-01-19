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أردوغان: آمل أن تؤدي قمة برلين لنتائج ولا حل عسكري في ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 يناير 2020 - 17:03
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أردوغان: لا يوجد حل عسكري في ليبيا. [أ ف ب]

عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تمنيه أن «تؤدي قمة برلين إلى نتائج فيما يتعلق بالأزمة الليبية»، معتبرا أن «مؤتمر برلين أحد نتائج الجهود التركية المستمرة»

وقال خلال مؤتمر صحفي قبل توجهه إلى برلين للمشاركة في مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية «مساعينا واضحة في هذا السياق، توصلنا إلى هدنة في ليبيا بعد مساعٍ تركية وروسية استمرت 4 أشهر».

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واعتبر الرئيس التركي أنه «لا يوجد حل عسكري في ليبيا»، مشيرًا إلى أن أية «محاولات لفرض حل عسكري لن تفضي إلى نتائج». وأضاف «بذلنا قصارى جهودنا لإيجاد حلول جذرية وسلمية للأزمة الليبية، وعقدنا اتفاقيات مع الحكومة الشرعية».

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