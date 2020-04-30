أردوغان: أولويتنا في مكافحة كورونا حماية العمّال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده أعطت أولية لحماية العمّال، خلال مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في رسالة للرئيس التركي بمناسبة “عيد العمال” الذي يُصادف الأول من مايو من كل عام، نشرها موقع الرئاسة التركية الإلكتروني.

ونقلت وكالة “الأناضول” للانباء عن أردوغان تأكيده، أنه “بالتوازي مع مكافحة جائحة كورونا، نبذل ما بوسعنا كي لا يتضرر أي من مواطنينا وخاصة الطبقة العاملة”.

وأضاف: “خلال كفاحنا ضد كورونا أولينا أهمية كبيرة للتدابير التي تحمي عاملينا بكافة المجالات”.

وتابع: “منذ اليوم الذي تولينا فيه مقاليد السلطة، آمنا بأن البحث عن الحقوق يجب أن يستمر على أرضية التوافق، ولقد ناضلنا من أجل إقامة العدل في العمل”.

وهنأ الرئيس أردوغان العمال بعيدهم، مبينا أن رأس المال الوحيد للعمال هو عملهم وعرق جبينهم، حسب وصفه.

وأشار إلى أن الحكومة تحاول تقليل المشاكل التي يسببها وباء كورونا على حياة الموظفين، من خلال حزمة تدابير اجتماعية للحكومة التركية.

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