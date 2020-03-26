أردوغان: اتخذنا التدابير مبكرًا ومستعدون لكافة السيناريوهات ضد «كورونا»

تركيا تأتي في مقدمة الدول من حيث اتخاذها تدابير وقائية مبكرة ضد كورونا. [الأناضول]

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تأتي في مقدمة الدول من حيث اتخاذها تدابير وقائية مبكرة ضد فيروس كورونا المستجد، وإنها مستعدة لكافة السيناريوهات بهذا الخصوص.

جاء ذلك في خطاب وجهه أردوغان للأمة، أفاد من خلاله أن بلاده في مقدمة الدول التي بدأت مبكرًا في اتخاذ تدابير وقائية لمكافحة كورونا.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله، إن 53 ألف مواطن تركي يخضعون للمراقبة الصحية في منازلهم، فيما يتم متابعة 8 آلاف و554 مشتبها بإصابتهم بالفيروس في المشافي.

وأضاف أن 797 مريضا تماثلوا للشفاء بشكل تام وخرجوا من المشافي، فيما يتم إجراء فحوص طبية متقدمة على 4 آلاف و603 مشتبهين بإصابتهم بالفيروس.

وأضاف: “مستمرون في علاج 1872 شخصا ممن تأكدت إصابتهم بالفيروس، وللأسف فقدنا 44 مريضا كانون تحت العلاج”.

وأكد أن تركيا شأنها شأن بقية دول العالم وفي مقدمتها الدول المحيطة بها تواجه تهديدا لا مثيل له يتمثل بمرض معدٍ، وهو فيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في الصين ثم اجتاح العالم تقريبا.

ونوه بأن تركيا تابعت عن كثب التطورات المتعلقة بالفيروس منذ ظهوره، وكانت من الدول القليلة التي تتخذ تدابيرها في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن وزارة الصحة التركية “أسست مركزا لإدارة الأزمة خلال كانون الثاني/ يناير أي حتى قبل تسجيل أول حالة وفاة بالصين، ثم قامت بتشكيل المجلس العلمي حول كورونا.

وشدد أردوغان على أن تركيا اتخذت تدابيرها الفعلية في 20 كانون الثاني/ يناير، وأجلت مواطنيها من مدينة ووهان الصينية مطلع شباط/ فبراير، وطبقت عليهم الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وأوضح أن بلاده أوقفت الرحلات الجوية بدءا من الصين حتى جميع الدول التي وصل فيها الفيروس مستوى الوباء، وأغلقت حدودها البرية حين تطلب الأمر ذلك.

وبيّن أن جميع المواطنين الأتراك القادمين من الخارج أجريت لهم فحوص طبية، وتم تطبيق الحجر الصحي على المشتبه بهم، فيما تم تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس في 10 آذار/ مارس.

وأضاف يقول: “عقب ذلك اتخذنا سلسلة من التدابير السريعة مثل تعليق الدراسة في المدارس، وإرجاء جميع المهام الخارجية، وتعليق عمل أماكن التجمع، إلى جانب تعليق جميع الفعاليات”.

وتابع: “بعد أسبوع من تسجيل أول إصابة بالفيروس ارتفع عدد المصابين إلى 47، فيما تم تسجيل أول حالة وفاة في 18 آذار/ مارس”.

وتطرق الرئيس التركي إلى الحزمة الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة في اليوم ذاته قائلا: “أطلعنا الرأي العام على برنامج الدعم الاقتصادي البالغة قيمته 100 مليار ليرة، وقام البرلمان بإجراء التعديلات الضرورية في هذا الإطار”.

وفيما يتعلق بجودة الخدمات الطبية في تركيا، قال أردوغان: “يجب ألا يساور أحد الشك في سعة وجودة الخدمات الطبية في تركيا، التي تمتلك أحد أقوى أنظمة التأمين الصحي في العالم، ولديها أحدث المشافي، ويضم قطاعها الصحي نحو مليون عامل”.

وأضاف: “اليوم يعمل نحو 165 ألف طبيب في وزارة الصحة وفي المشافي الجامعية والقطاع الخاص، إلى جانب 205 آلاف ممرض وممرضة، و360 ألف فرد دعم، كما شرعنا بالعمل لتوظيف 32 ألف عامل جديد”.

وأردف: “علاوة على ذلك، لدينا اكتفاء ذاتي في تصنيع العديد من المستلزمات التي يحتاجها القطاع الصحي، في السابق كنا نطلب المساعدة خلال أزمات من هذا النوع، لكن اليوم هناك 69 دولة طلبت المساعدة من تركيا، بينها 17 دولة أرسلنا لها مساعدات وفق استطاعتنا، ونبذل كل ما بوسعنا كي لا نترك أصدقاءنا بمفردهم في مثل هذه الأيام الصعبة”.

وأكد أن تركيا مستعدة لكافة السيناريوهات، مضيفا: “حين نتمكن من وقف سرعة انتشار الوباء خلال 2-3 أسابيع عبر فرض عزلة جيدة، سنخرج حتما من الوضع الحالي بأقل الأضرار الممكنة، وإلا سنواجه عواقب أشد كتلك الأمثلة الكثيرة التي نشاهدها في محيطنا ولن يكون أمامنا مفر سوى اتخاذ تدابير أشد”.

وأشار إلى أن جميع مؤسسات الدولة المعنية تقوم بواجباتها، وأن الحكومة تنتظر من مواطنيها إبداء التفهم والدعم لجهودها.

واستطرد قائلاً: “رجاؤنا الوحيد من مواطنينا، الالتزام الحرفي بالتحذيرات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية والمؤسسات المعنية الأخرى، وهذا سيتيح لنا جميعا العودة إلى حياتنا الطبيعية بأسرع وقت ممكن”.

وأردف: “حياة كل مواطن ثمينة جدا بالنسبة لنا، لذا ندعوكم باستمرار للبقاء في منازلكم”.

واختتم الرئيس التركي كلمته بالقول: “العالم عقب هذا الوباء يتجه نحو مرحلة لن يكون فيها أي شيء كما كان من قبل وسنشهد بناء نظام عالمي جديد على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتركيا تدخل هذه المرحلة الجديدة بمزايا كبيرة وبنية تحتية قوية “.

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