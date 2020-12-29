أردوغان: استعدنا 4 آلاف و440 قطعة أثرية خلال آخر «18 عاما»

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال أمس الاثنين، إن أنقرة تمكنت من استعادة “4 آلاف و440 قطعة أثرية” في الـ18 عاما الأخيرة.

وشدد أردوغان، خلال افتتاح المتحف الوطني للرسم والنحت بأنقرة عقب ترميمه، على “حرص الحكومة على استعادة الآثار التي تخص تركيا من الخارج”، وقال: “لقد تمكنا من إعادة 4 آلاف و440 قطعة أثرية إلى موطنها الأصلي، في الـ18 عاما الأخيرة”.

كما أوضح الرئيس التركي أن الحكومات المتوالية لحزب “العدالة والتنمية”، جددت “156 متحفا في عموم البلاد”، وشيدت “52 متحفا جديدا” منذ توليها السلطة عام 2002، مشيرا إلى أنه “بفضل الدعم والتشجيع من الحكومة، ارتفع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من نحو 7.5 مليون زائر في العام 2002، إلى أكثر من 42 مليون زائر اليوم”.وفق ماذكرت وكالة “الأناضول”.