أردوغان: استقرار العراق وأمنه مرتبط بأمن تركيا

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أنقرة بأن “استقرار العراق وأمنه يعدان جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار تركيا”، حيث جاءت تصريحات أردوغان في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تقدمًا كبيرًا، خاصة في مجالات الأمن والطاقة والبنية التحتية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده أردوغان، مع رئيس الوزراء العراقي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أكد الرئيس التركي أن “استقرار العراق وأمنه لا ينفصل عن أمن واستقرار تركيا”، مشددًا على أن “أنقرة وبغداد عزمتا على مواصلة الكفاح ضد التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي لكلا البلدين”.

وأشار أردوغان إلى أهمية مشروع “طريق التنمية” الاستراتيجي، داعيًا الدول المعنية للمشاركة فيه، ومؤكدًا أنه “سيسهم بشكل كبير في استقرار وازدهار العراق والمنطقة بأكملها”.

وأوضح الرئيس التركي أن المشروع، الذي يمتد من العراق إلى تركيا ويشمل شبكة من الطرق البرية وسكة حديدية بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، يهدف إلى تعزيز حركة البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

كما أكد أردوغان على رغبة بلاده في المضي قدمًا في استئناف ضخ النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

من جهتها، أفادت رئاسة الوزراء العراقية بأن السوداني وأردوغان شهدا التوقيع على 10 مذكرات تفاهم بين العراق وتركيا، في مجالات الصناعات الدفاعية، وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى إجراءات التشغيل القياسية للعودة الطوعية للمواطنين العراقيين من تركيا.

وتعد تركيا والعراق شريكين استراتيجيين في العديد من القضايا الإقليمية، حيث يواجهان تحديات مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود. ومن أبرز المشاريع المشتركة بين البلدين مشروع “طريق التنمية”، الذي يُعتبر خطوة محورية في تعزيز الربط البري بين العراق وتركيا وتسهيل حركة البضائع بين أوروبا ودول الخليج. كما تلعب العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك أنابيب النفط، دورًا حيويًا في تعزيز التعاون بين الدولتين.

وفي سياق التعاون الأمني، شدد الرئيس التركي على أهمية التنسيق بين البلدين لمكافحة الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدًا للأمنين التركي والعراقي. وقد جاء هذا الاجتماع في وقت حساس للمنطقة، مما يعكس رغبة كلا البلدين في تعزيز استقرار المنطقة عبر تعاون أمني واقتصادي مشترك.