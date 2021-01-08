أردوغان: اقتحام الكونغرس الأمريكي صدم العالم بأسره

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اقتحام مبنى الكونغرس قبل يومين من قِبل أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، “صدم العالم أجمع”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس أردوغان للصحفيين، عقب أدائه صلاة الجمعة، في أحد مساجد مدينة إسطنبول.

ونقلت صحيفة “يني شفق” عن أردوغان قوله: “ما جرى في الولايات المتحدة التي يقال عنها مهد الديمقراطية، صدم العالم بأسره”.

وأعرب الرئيس عن تمنياته بالصبر لأسر ضحايا الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة والشفاء للمصابين.

وأردف: “أتمنى أن يتسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة بشكل سلس بحلول 20 يناير من خلال مراسم تسليم كما صرح بذلك الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أيضا”.