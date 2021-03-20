أردوغان: الآمال بالحل الدائم في ليبيا ازدهرت مرة أخرى

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الآمال بالحل الدائم في ليبيا قد ازدهرت مرة أخرى، مشيرا إلى أن “بلاده ستستمر في تعزيز أسس التعاون بين البلدين للحفاظ على المكاسب المشتركة”.

وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين، أجراها أردوغان مع كل من المنفي والدبيبة، اليوم السبت، بحسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وبحسب البيان، هنأ أردوغان بنيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة في مجلس النواب، مشيرا إلى انتعاش الآمال مجددا للتوصل إلى حل دائم في ليبيا.

وأكد أردوغان تركيز تركيا الدائم للحفاظ على سيادة واستقلال ليبيا الصديقة والشقيقة، وسلامة أراضيها ووحدة كيانها السياسي، مشددا على استمرار تقديم أنقرة كافة أشكال الدعم لها.

ودعا الرئيس التركي إلى تعزيز التعاون القائم على أسس متينة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، والحفاظ على المكتسبات المشتركة.