أردوغان.. الاتحاد الأوروبي فشل في إتخاذ قرار بشأن ليبيا

الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار يخص ليبيا [بوابة الشروق]

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا.

وهذا في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه “العدالة والتنمية” في العاصمة أنقرة، حيث قال الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار يخص ليبيا .

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستدعم حكومة طرابلس الشرعية (الوفاق الوطني) لتبسط سيطرتها على كامل ليبيا.

وتحدث وزير الخارجية الإيطالي الثلاثاء، لويجي دي مايو: إن الاتحاد الأوروبي أطلق “عملية بحرية وجوية جديدة في البحر المتوسط لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ويمكن أن تشمل العملية البر الليبي، بموافقة أطراف الأزمة”.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين، عقب اجتماع، أنه سيطلق عملية بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وفيما صرحت وزارة خارجية حكومة الوفاق الليبية إن “الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة لليبيا ستفشل بشكلها الحالي خاصة على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية”.

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