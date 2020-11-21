أردوغان: التدخل التركي ساهم بإنعاش آمال الحل السياسي الليبي

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن التدخل التركي في ليبيا ساهم بشكل كبير للغاية في إنعاش آمال الحل السياسي بالبلاد.

وفي رسالة مرئية بعثها أردوغان اليوم السبت، إلى منتدى “هاليفاكس” للأمن الدولي، أكد فيها أن “تركيا لا تسلك نهجا توسعيا ولا تتدخل في شؤون الآخرين”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله، أن تركيا ستواصل الوقوف بجانب أصدقائها وإخوانها في كل مكان بدءا من سوريا ومرورا بليبيا وشرقي المتوسط ووصولا ​​إلى القوقاز.

وشدد أردوغان أن بلاده “ستواصل بعزم جهودها لإنهاء العزلة عن القبارصة الأتراك والتقاسم العادل لموارد الطاقة شرقي البحر المتوسط”.

وأكد أن حصر تركيا في إطار ضيق من الناحية الدبلوماسية “خاطئ وغير ممكن”.

وعن علاقات بلاده مع العالم، أوضح الرئيس التركي أن “أنقرة لا يمكنها أن تدير ظهرها لا إلى الشرق ولا إلى الغرب. أثناء تطوير علاقاتنا مع أوروبا لا نتجاهل آسيا وإفريقيا”.

وفيما يتعلق باتفاق الهدنة بإقليم قره باغ، قال أردوغان: “الجهود التركية الروسية المشتركة أنهت صرعا ساخنا (بين أرمينيا وأذربيجان)، ساهمنا في حل مشكلة قره باغ التي ظلت مجمدة طوال 30 عاما”.

أما فيما يخص جهود مكافحة فيروس كورونا، لفت أردوغان إلى “دعم تركيا 156 بلدا و9 منظمات دولة بصرف النظر عن الدين واللغة والعرق”.

وفي الشأن السوري، أكد أن الجهود التركية “ساهمت في عودة 411 ألفا من الأشقاء السوريين في تركيا إلى وطنهم بشكل طوعي وآمن”.