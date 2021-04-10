أردوغان: التعاون العسكري بين تركيا وأوكرانيا ليس موجها ضد بلد ثالث

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، إن تركيا دافعت بقوة عن سيادة أوكرانيا ووحدة ترابها، وإن التعاون العسكري بين أنقرة وكييف ليس موجها ضد بلد ثالث.

وأكد الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إسطنبول، أن أنقرة عززت شراكتها مع أوكرانيا باجتماع المجلس الإستراتيجي رفيع المستوى.

وشدّد أردوغان على أنه يمكن حل التوتر في شرق أوكرانيا بشكل سلمي من خلال الحوار على أساس الأعراف الدبلوماسية بما يتفق مع القوانين الدولية ووحدة أراضي أوكرانيا وعلى أساس اتفاقات مينسك.

وأوضح الرئيس التركي أن هدف بلاده الأساسي هو أن يظل البحر الأسود واحة للسلام والاستقرار والتعاون.

ويزور زيلينسكي تركيا للمشاركة في الاجتماع التاسع للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.