أردوغان: السلام في المنطقة سيحل رغماً عن إسرائيل ومتطرفيها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السلام في المنطقة سيتحقق رغمًا عن إسرائيل، مشيرًا إلى وجود جماعات لا ترغب في توقف أصوات السلاح في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، حيث أكد أن تركيا تجني ثمار نضالها السياسي والدبلوماسي، وأصبحت تمتلك ثقلًا ومكانة غير مسبوقين إقليميًا ودوليًا.

وأضاف أن أنقرة تتعامل مع متغيرات النظام العالمي بسياسات وصفها بالرشيدة التي تعكس وعيًا كاملًا بإمكاناتها وقدراتها، مؤكدًا استمرار الجهود التركية لتحقيق الاستقرار وحل الأزمات في المنطقة.

وفي سياق حديثه عن الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران، وصف أردوغان هذا الصراع بأنه من أخطر الصراعات منذ الحرب العالمية الثانية، مشيدًا بالسياسة التركية التي قال إنها أبقت البلاد بعيدة عن دوامة التصعيد رغم الاستفزازات المتعددة.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الموقف الإسرائيلي بشدة، قائلًا: “لسنا أمام دولة ذات حكمة بل مجموعة من المتطرفين المتهورين”، مضيفًا أن الحزب الحاكم والمعارضة في إسرائيل يتسابقان في تصعيد ما وصفه بالنزعات الإبادية.

ووصف إسرائيل بأنها “شبكة قتلة” تجعل من الإرهاب والاحتلال سياسة دولة، وتعتقد أن أمنها القومي يقوم على زعزعة استقرار دول الجوار، مشيرًا إلى أنها تعمل على تخريب الاتفاقات الدولية التي تم التوصل إليها مؤخرًا.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “السلام والهدوء والعدل سيحل في المنطقة رغمًا عن إسرائيل واستفزازاتها”، مشددًا على أن تركيا لن تتراجع عن دعم أي جهود تهدف إلى تحقيق حل دائم وشامل للأزمات الإقليمية.

وفي سياق آخر، دعا أردوغان الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تحمل مسؤوليات أكبر داخل الحلف، وذلك قبيل القمة المرتقبة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو المقبل.

وقال إن تعزيز الركيزة الأوروبية للحلف وزيادة قدرته الردعية يمثلان أولوية مشتركة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون عبر الأطلسي وتوسيع مساهمة الحلفاء الأوروبيين في الأعباء الدفاعية.

وتستعد تركيا لاستضافة قمة الناتو بمشاركة قادة 32 دولة عضو وعدد من الدول غير الأعضاء، وسط إجراءات أمنية مشددة تشمل نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تباين داخل الحلف حول قضايا الإنفاق الدفاعي والعلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بينما تواصل تركيا تعزيز ميزانيتها الدفاعية وتثبيت موقعها داخل المنظومة الأطلسية.