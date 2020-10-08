أردوغان: الشرعية هي التي ستنتصر في ليبيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الشرعية هي التي ستنتصر في ليبيا، وأن والانقلابيون سيهزمون في نهاية المطاف.

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة “ذا بينينسولا” القطرية، الناطقة بالإنجليزية، على هامش زيارة عمل أجراها الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله، إن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، هي الكيان الشرعي الوحيد المعترف به دوليًا في ليبيا.

وأكّد أن تسجيل الأمم المتحدة لاتفاق مناطق الصلاحية البحرية بين تركيا وليبيا، أثبت بأن هذه الخطوة لا تشكل أي مشكلة من حيث القانون الدولي والأعراف المستقرة.

ولفت إلى أن الجيش التركي يقوم بمهام التدريب والدعم في ليبيا بناء على طلب الحكومة الشرعية.

وقال إن الانقلابي خليفة حفتر، لا يتمتع بأي شرعية أو اعتراف دولي، وهو ينفذ حربًا قذرة ودموية باستخدام المرتزقة والمليشيا الأجنبية، حسب وصفه.

وتابع: “هذا الشخص أصلًا عبارة عن مرتزق، وأظهر للعالم بأنه ليست لديه نيه للهدنة والحل من خلال موقفه البعيد عن التفاهم سواء في موسكو أو في مؤتمر برلين”.

وأردف الرئيس التركي: “الشرعية هي التي ستنتصر في ليبيا، والانقلابيون سيهزمون في نهاية المطاف”.

وبيّن أن الهدوء الذي تحقق في الميدان بمبادرات تركيا، أحدث فرصة للحفاظ على السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة، ويجب عدم تضييعها.